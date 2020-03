Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Greußen (ots)

Am Dienstagnachmittag entdeckte der Besitzer den Einbruch in seine Gartenlaube in der Robert-Koch-Straße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf, nachdem ein gewaltsames Aufbrechen der Tür misslungen war. Aus der Laube klauten der oder die Einbrecher einen Fernseher und Verstärker. Auch eine Discokugel nahmen die Eindringlinge mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

