Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad vorm Supermarkt geklaut

Breitenworbis (ots)

Innerhalb von fünf Minuten verschwand am Dienstagnachmittag ein Fahrrad in der Weststraße. Ein Jugendlicher hatte das schwarze Mountainbike Cube, Aim CMPT, gegen 15.20 Uhr, vor einem Lebensmittelmarkt abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als er wenige Minuten später zurückkam, war sein Rad geklaut. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

