Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision beim Wechsel der Fahrspur

Worbis (ots)

Am Dienstag, gegen 16 Uhr, stießen auf der B 247 zwischen Worbis und Leinefelde zwei Autos zusammen. Der 63-jährige Fahrer eines Tiguan wechselte von der rechten in die linke Fahrspur. Hierbei kollidierte er mit dem Golf einer 29-Jährigen, die gerade in der linken Fahrspur unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Personen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell