Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mobile Toilettenkabine von Firmengelände gestohlen

Bleicherode (ots)

Am Montag wurde bei der Polizei der Diebstahl einer mobilen Toilettenkabine angezeigt. Diese war auf einem Firmengelände in der Nordhäuser Straße abgestellt. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen Montag, 9. März, und Dienstag, 10. März. Die Toilettenkabine hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

