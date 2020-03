Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Rückwärtsfahren

Nordhausen (ots)

Bei einen Unfall, der sich am Montag, 14.50 Uhr, in Nordhausen ereignete, entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Lkw den Taschenberg. An der Kreuzung zur Halleschen Straße ordnete er sich in die Spur für Linksabbieger ein. Als er schließlich mit seinem Lkw zurücksetzte, um die Spur zu wechseln, kollidierte er mit dem dahinter haltenden Skoda einer 38-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell