Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto landet im Bach - Fahrer schwer verletzt

Rüstungen (ots)

In einem Bach endete am Montag, kurz vor 7 Uhr, im Eichsfeld die Fahrt eines 22-Jährigen. Am Eingang der Ortslage Rüstungen verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Brückengeländer und kam im Bach zum Stehen. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

