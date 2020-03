Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsschild gegen Haus gekippt

Bad Frankenhausen (ots)

2000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag in Bad Frankenhausen ereignet hat. Gegen 14 Uhr beabsichtigte eine 80-jährige Autofahrerin im Einmündungsbereich Lange Straße/Breite Straße zu wenden. Dabei kollidierte der Opel mit einem auf dem Gehweg stehenden Verkehrsschild. Dieses kippte in der weiteren Folge gegen die Wand eines Wohnhauses. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl das Schild, als auch die Hauswand beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell