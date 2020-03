Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülleimer und -tonne abgebrannt

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen stand am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, ein Mülleimer am Busbahnhof in der Straße An der Burg in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Mülleimer wurde zerstört. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Kurz vor 23 Uhr brannte in Herbsleben an der Hauptstraße eine Mülltonne. Durch das Feuer wurde auch ein daneben stehender Zigarettenautomat beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in beiden Fällen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

