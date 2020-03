Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Kollision mit Hund verletzt

Wipperdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein Radfahrer, gegen 13.45 Uhr, die Betonstraße Am Schützenplatz, als plötzlich ein freilaufender Hund den Weg des Radlers kreuzte. Der Radfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. In weiterer Folge stürzte der 60-Jährige. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Hund blieb unverletzt. Gegen den Tierhalter wird nun ermittelt.

