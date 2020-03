Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

Nordhausen (ots)

Am 14.03.2020, um 19:10 Uhr, kontrollierten die Beamten des ID Nordhausen, einen PKW Renault, in der Karl-Meyer-Straße in Nordhausen. Bei dem 44-jährigen Fahrzeugführer wurde in der Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Zur Bestimmung der Blutalkoholkonzetration, zur Tatzeit, wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Südharz-Klinikum Nordhausen durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel an den Fahrzeughalter übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell