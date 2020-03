Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Einfluss von Drogen am Steuer

Nordhausen (ots)

Am 14.03.2020 kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen, um 23:55 Uhr, in der Nordhäuser Straße in Bleicherode, eine 29-jährige Fahrzeugführerin. Bei der Verkehrskontrolle der Dacia-Fahrerin führte ein durchgeführter Drogenvortest zu einem positiven Ergebnis. Die angeordnete Blutentnahme wurde im Helios-Klinikum Bleicherode durchgeführt. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt.

