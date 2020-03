Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Simson-Fahrer ohne Glück am Freitag, den 13.

Roßleben-Wiehe (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020, gegen 21:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser einen 40-jährigen Simson-Fahrer in der Ziegelrodaer Straße in der Ortschaft Roßleben-Wiehe. Durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass ein altes Versicherungskennzeichen von 1995 an der Simson angebracht war. Weiterhin besaß der Fahrer aktuell keine gültige Fahrererlaubnis. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Drogenspeicheltest verlief positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und eine Anzeige mit mehreren Verkehrsdelikten gegen den Fahrer erstattet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

