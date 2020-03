Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stark alkoholisierter Fahrradfahrer

Heldrungen (ots)

Am Samstag, den 14.03.2020, gegen 03:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser einen 37-jährigen Radfahrer in der Bahnhofstraße in der Ortschaft Heldrungen. Der Radfahrer war den Beamten bereits aus anderen polizeilichen Sachverhalten bekannt. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und eine Anzeige gegen den Radfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell