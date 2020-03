Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Roßleben-Wiehe (ots)

Am Sonntag, den 15.03.2020, gegen 01:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser einen 35-jährigen Renault-Fahrer in der Heygendorfer Straße in der Ortschaft Roßleben-Wiehe. Ein durchgeführter Drogenspeicheltest vrlief positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und eine Anzeige gegen den Fahrer erstattet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

