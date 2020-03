Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit einer Leichtverletzten

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 14.03.2020, um 08:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Alexander-Puschkin-Promenade / Frankenhäuser Straße, auf Höhe "Kaufland"-Markt, ein Verkehrsunfall zwischen einer 65-jährigen Fußgängerin und einem Pkw Hyundai, welcher durch einen 55-jährigen geführt wurde. Der Fahrzeugführer übersah beim Abbiegen die bevorrechtigte Fußgängerin, welche gerade die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, die sich in der Folge leichte Verletzungen zuzog. Die Fußgängerin konnte das Krankenhaus Sondershausen nach ambulanter Behandlung glücklicherweise wieder entlassen.

