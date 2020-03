Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenhaus

Sondershausen (ots)

Im Tatzeitraum von Mitte Januar 2020 bis Freitag, den 13.03.2020, ereignete sich ein Einbruch in ein Gartenhaus in einer Gartenanlage im Östertal in Sondershausen. Unbekannte drangen hier gewaltsam in das Gartenhaus ein und entwendeten eine Kettensäge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR.

Personen, welche sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder allgemein zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der PI Kyffhäuser unter der 03632-6610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

