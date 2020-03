Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfälle im Kreis

Kyffhäuserkreis (ots)

Im Zeitraum von Freitagmorgen, 13.03.2020, bis Sonntagmorgen, 15.03.2020, ereigneten sich insgesamt 3 Wildunfälle.

Für einen Hasen verlief der Freitag, der 13. , nicht besonders "glücklich". Zwischen Wiehe und Hechendorf kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug, in der Folge verendete der Hase an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Am Freitag, den 13.03.2020, kam es auf der B 4 im Bereich Oberspier zu einem Wildunfall zwischen einem Pkw und einem Wildschwein. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR, das Wildschwein flüchtete.

Am Samstag, den 14.03.2020, kam es auf der L 1041 zwischen den Ortschaften Wasserthaleben und Großenehrich zu einem Wildunfall zwischen einem Pkw und einem Reh. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR, das Reh entschwand in unbekannte Richtung.

