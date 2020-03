Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall zwischen Motorrad und Pkw - Sensibilisierung zur Motorradsaison und Verhalten an Unfallstellen

Eichsfeld (ots)

Am 14.03.2020 gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen Motorradfahrer und einer 37-jährigen Autofahrerin, der für den Motorradfahrer viel schlimmer hätte ausgehen können.

Er war mit seiner KTM auf der Breitenbacher Straße von Worbis in Richtung Breitenworbis unterwegs. Kurz bevor er an der Einmündung der Abfahrt von der Bundesstraße, welche von Norden kommend auf die Breitenbacher Straße mündet, vorbei kam, fuhr die Autofahrerin mit ihrem Pkw Golf nach links in Richtung Worbis auf die Breitenbacher Straße auf und nahm damit dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall flog der Motorradfahrer über den Pkw hinweg auf die Straße und kam dort zum Liegen. Wie durch ein Wunder kam er ohne Verletzungen davon! An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme kam es zu mehreren Verstößen von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern, die in die abgesperrte Unfallstelle unter Missachtung der Sperren einfuhren und damit die Rettungskräfte behinderten!

Die Polizeiinspektion Eichsfeld möchte diesen Verkehsunfall zum Anlass für einen Appell an alle Autofahrer nehmen.

Denken Sie vor Fahrtantritt bitte daran, dass die Motorradsaison begonnen hat. Die Tage werden wärmer und länger und die Anzahl der Motorradfahrer nimmt wieder zu. Achten Sie daher allgemein und besonders bei Abbiege- und Überholvorgängen auf diese Fahrzeuge. Die Motorradfahrer haben keine Knautschzone und werden bei Zusammenstößen häufig schwer verletzt!

Bitte halten Sie sich an einer Unfallstelle immer an die Weisungen der Polizeibeamten vor Ort und fahren Sie langsam und umsichtig an eine Unfallstelle heran. Durch Lübecker Hütchen und Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht gekennzeichnete Bereiche dürfen nicht befahren werden.

Durch Beachtung dieser einfachen Verhaltensregeln können wir gemeinsam Verkehrsunfälle und Gefährdungen von Einsatzkräften verhindern.

Vielen Dank für die Beachtung und allzeit gute und unfallfreie Fahrt!

