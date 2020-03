Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gleitschirm auf Abwegen

Eichsfeld (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr hatte ein Gleitschirmflieger am Flugplatz in Kella Glück im Unglück. Der 64-jährige Flieger blieb mit seinem Gleitschirm in einem Baumwipfel in ca. 20 Meter Höhe hängen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Zu seiner Rettung kamen Höhenretter der Berufsfeuerwehr Erfurt, die mit dem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen wurden. Ihnen gelang es, den Flieger aus seiner misslichen Lage unverletzt zu befreien und wieder auf sicheren Boden zu bringen.

Der gesamte Rettungseinsatz dauerte ca. 3 Stunden.

