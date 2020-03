Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Wohnhaus

Wasserthaleben (ots)

Zu einem vermeintlichen Gebäudebrand wurden Polizei und Feuerwehr am Freitag, 9.30 Uhr, in Wasserthaleben gerufen. Die Feuerwehr konnte in dem Wohnhaus jedoch keinen Brand, sondern lediglich eine Rauchentwicklung feststellen. Die fünf Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge war der im Haus befindliche Ofen für die Rauchentwicklung verantwortlich. Diese wurde möglicherweise durch den starken Wind, der in den Schornstein drang, ausgelöst. Ein Schaden entstand nicht.

