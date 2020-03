Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Mühlhausen (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend in Mühlhausen. Gegen 19 Uhr kam es in der Straße Stätte zwischen zwei Männern, einem 41-jährigen Mann algerischer Herkunft und einem 49-jährigen Deutschen, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. In weiterer Folge verletzte der 41 Jahre alte Mann den 49-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab bei dem 41 Jahre alten Angreifer einen Wert von über zwei Promille. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell