Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Keller

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Frauenberg einen Einbruch in sein Kellerabteil. Unbekannte verschafften sich dort gewaltsam Zutritt und stahlen eine Modellbahn, Modellautos und Getränke im Wert von ca. 750 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 9. März, und Donnerstag, 12. März. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

