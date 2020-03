Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Kupferrohr gestohlen

Artern (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass Kupferrohrdiebe im Kyffhäuserkreis erneut zugeschlagen haben. In der Leipziger Straße drangen der oder die Täter in ein leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus ein. Dort nahmen sie mehrere Meter Kupferrohr mit. Die genaue Höhe des Beutegutes ist derzeit noch nicht bekannt. Erst in den vergangenen zwei Wochen wurden in mehreren Ortschaften im Kyffhäuserkreis Diebstähle von Kupferfallrohren festgestellt. (siehe Pressemeldungen vom 05.03.2020 und 06.03.2020) Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der 03466/3610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell