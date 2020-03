Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftbefehl erlassen

Nordhausen (ots)

Nach der Durchsuchung bei einem 29 Jahre alten Nordhäuser am Mittwoch (siehe Pressemeldung vom 11.03.2020) erließ das Amtsgericht Nordhausen am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann. Bei ihm fanden die Beamten im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen Amphetamin und Marihuana in nicht geringer Menge, Bargeld, sowie Munition und erlaubnisfreie Waffen.

