Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto prallt gegen Mauervorsprung - Fahrerin verletzt

Wiehe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 40 Jahre alte Seat-Fahrerin bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Wiehe. Sie war gegen 6 Uhr in der Straße Stadtgraben unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und ihr Fahrzeug mit einem Mauervorsprung kollidierte. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Am Mauerwerk entstand kein Schaden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten kam auch die ortsansässige Feuerwehr zum Einsatz.

