Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unterstand für Einkaufskörbe beschädigt

Roßleben (ots)

In der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eines Unterstandes für Einkaufskörbe, der sich auf einem Parkplatz in der Friedensstraße befindet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

