Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw-Aufbruch misslingt - Zeugen gesucht

Bielen (ots)

2000 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte an einem Fahrzeug, als sie versuchten, dieses gewaltsam zu öffnen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 5.40 Uhr. Der Ford Transit war während dieser Zeit auf einem Firmenparkplatz in der Alten Leipziger Straße abgestellt. Erbeutetet haben der oder die Täter nach ersten Ermittlungen nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

