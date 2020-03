Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike gestohlen

Nordhausen (ots)

Innerhalb von 15 Minuten schlugen Fahrradiebe am Mittwoch in Nordhausen zu. Zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr erbeuteten der oder die Täter ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Conway, das an einem Fahrradständer in der Straße Auf dem Sand abgestellt war. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

