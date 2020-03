Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle

Nordhausen (ots)

Zwischen Donnerstag, 5. März, und Mittwoch, 11. März, drangen Unbekannte widerrechtlich in eine Lagerhalle in der Helmestraße ein. Daraus erbeuteten sie Werkzeuge, unter anderem ein Betonrührgerät, eine Kettensäge und eine Heckenschere, im Gesamtwert von über 1500 Euro. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell