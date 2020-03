Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Passanten durch Quadfahrer bedroht

Kutzleben (ots)

Obwohl sie nur helfen wollten, sind Passanten am Mittwochabend in Kutzleben von einen bislang unbekannten Quadfahrer bedroht worden. Der Mann war mit seinem Quad, gegen 23.40 Uhr, in der Mühlhäuser Straße unterwegs. Dabei soll ein Handwagen, den er vermutlich am Heck des Quads befestigt hatte, umgekippt sein. Als die Zeugen zu Hilfe eilen wollten, wurden sie von dem Quadfahrer, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, bedroht. Anschließend ist der Unbekannte wieder auf sein Quad gestiegen und in Richtung Tennstedter Berg davon gefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Quadfahrer machen können. Der Mann war ca. 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 m groß. Er trug einen schwarz-weißen Integralhelm und war mit einem dunklen Pullover und einer grauen Jogginghose mit rot-weißen Seitenstreifen bekleidet. Am Quad soll kein amtliches Kennzeichen angebracht gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

