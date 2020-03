Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann muss in Polizeigewahrsam

Nordhausen (ots)

Am Mittwochabend geriet ein 21-Jähriger, gegen 19.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus Am Roßmannsbach mit einem Familienangehörigen in eine Auseinandersetzung. Als ein Nachbar den Streitenden im Treppenhaus begegnete, wurde er von dem 21-Jährigen bedroht. Als die hinzugerufenen Polizisten vor Ort eintrafen, leistete der junge Mann Widerstand und beleidigte die Beamten. Bei ihm fanden die Polizisten ein Messer. Dieses wurde sichergestellt. Der 21-Jährige stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Test ergab über 1,9 Promille. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

