Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kriminalpolizei bei Durchsuchung erfolgreich

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei aufgrund von bestehenden Ermittlungsverfahren in der Wohnung eines 29-Jährigen im Nordhäuser Stadtgebiet. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Polizisten, neben einem vierstelligen Bargeldbetrag, auch Marihuana und Amphetamin in nicht geringer Menge sicher. Außerdem fanden sie in der Wohnung des Mannes Munition und erlaubnisfreie Waffen. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag wird die Staatsanwaltschaft Mühlhausen über einen Haftantrag entscheiden.

