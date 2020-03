Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe an Straßenbahnhaltestelle eingeworfen

Nordhausen (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Dienstagabend, kurz nach 21 Uhr, bei der Polizei und teilte mit, dass jemand gerade die Scheibe der Straßenbahnhaltestelle in der Leimbacher Straße eingeworfen habe. Anschließend sei die Person in Richtung des Supermarktes geflüchtet. Kurze Zeit später konnten die eingesetzten Polizisten im Bereich des Förstemannparks eine Jugendliche stellen, welche die Tat einräumte. Gegen die 14-Jährige wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

