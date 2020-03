LPI-NDH: 16-Jährige wird vermisst

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Seit Dienstagnachmittag wird die 16 Jahre alte Eike Ina Palm vermisst. Gegen 17 Uhr verließ sie das Kinderheim "Schweizer Haus", Am Hofberg, in unbekannte Richtung. Eike Ina ist 1,70 m groß,hat eine weibliche Figur. Sie hat blond gefärbtes, langes Haar, ist vermutlich mit einem olivefarbenen Oberteil, einer schwarzen Felljacke und einer schwarzen Leggins bekleidet.Weiterhin ist sie stark geschminkt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in orientierungsloser bzw. hilfloser Lage befindet. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte die Jugendliche bisher nicht aufgegriffen werden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat Eike Ina gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

