Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Beuren (ots)

Die Fahrerin eines Smart befuhr am Montag, kurz nach 15 Uhr, die Landstraße aus Heiligenstadt in Richtung Beuren. An der Einmündung zu einem Feld beabsichtigte die 56-Jährige anzuhalten. Dabei fuhr die dahinter befindliche 32-jährige VW-Fahrerin auf. Infolge des Aufpralls wurde der Smart in den Straßengraben geschoben. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

