Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzstapel in Flammen

Schlotheim (ots)

1000 Euro Sachschaden verursachte der Brand eines Holzstapels in der vergangenen Nacht, gegen 4.45 Uhr, in Schlotheim. Kurz nach 5 Uhr hatte die ortsansässige Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Durch die Flammen wurde auch eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Der Holzstapel war unter einem Unterstand in der Straße Am Graben gelagert. Die Polizei geht davon aus, dass der Holzstapel durch bislang Unbekannte vorsätzlich angezündet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

