Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Brand eines leerstehenden Hauses

Heyerode (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei seit Montag in Heyerode. Gegen 16 Uhr kam es zum Brand eines unbewohnten, leerstehenden Gebäudes in der Zittelstraße. Unverzüglich kamen die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, welche die Flammen gegen 17.20 Uhr gelöscht hatten. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro. Zeugenaussagen zufolge sollen sich vor dem Brandausbruch mehrere Kinder unberechtigt auf dem Grundstück aufgehalten haben. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, sich zu melden. Wer hat Personen bzw. Kinder auf dem Grundstück oder in dem leerstehenden Gebäude wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

