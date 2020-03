Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Grundstückszaun

Nordhausen (ots)

In einem Gartenzaun endete die Fahrt eines Autofahrers am Sonntag in Nordhausen. Der 80-Jährige befuhr mit seinem Fiat, gegen 19.25 Uhr, die Taubengasse, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in weiterer Folge mit dem Grundstückszaun kollidierte. Verletzt wurde niemand.

