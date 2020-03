Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Mazda befuhr am Sonntag, 18.40 Uhr, die Conrad-Röntgen-Straße. Der 28-Jährige beabsichtigte, nach rechts in die Ferdinand-Schlufter-Straße abzubiegen. Dabei fuhr er auf den VW einer 23-Jährigen auf, welche gerade am Fahrbahnrand hielt. Die 23-Jährige wollte gerade rückwärts in eine Parklücke einparken. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Die 23 Jahre alte VW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

