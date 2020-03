Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Gorsleben (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag um 06:50 Uhr kam es im Bereich Gorsleben in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei im Gegenverkehr befindlichen Pkw. Hierbei stießen ein Opel sowie ein Peugeot mit den Außenspiegeln aneinander. Einer der Unfallbeteiligten brach in der Folge während der Unfallaufnahme aufgrund eines Schocks zusammen, so dass eine Aufnahme im Krankenhaus erforderlich war. Weiterhin entstand Sachschaden am Pkw.

Die Polizei sucht nun zur Aufklärung der Unfallursache einen Pkw-Fahrer, der unmittelbar hinter einem der Beteiligten fuhr und vom Geschädigten als möglicher Zeuge benannt wurde. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei unter der u.g. Telefonnumer bei der Polizei Sondershausen zu melden.

