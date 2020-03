Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Worbis (ots)

In der Nacht vom 07.03.2020 bis zum 08.03.2020 gegen 09:00 Uhr stieß in Worbis in der Alten Chaussee ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen eine Mauer und beschädigte diese. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen blauen PKW. Der Schaden an der Mauer beträgt etwa 300,-EUR Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der 03606/651-0 bei der Polizeiinspektion Eichsfeld oder bei jeder anderen Polizei zu melden.

