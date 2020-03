Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle/Verkehrskontrollen

Leinefelde (ots)

Am Sonntag dem 08,03,2020 gegen 02:15 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW Polo die Landesstraße 2020 von Heiligenstadt in Richtung Kalteneber. Dabei stieß er mit einem über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Bei dem Unfall wird das Reh getötet, am PKW entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 3000,-EUR. Personenwerden nicht verletzt.

Am Freitag dem 06.03.2020 gegen 20:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Berliner Straße in Leinefelde die Fahrerin eines PKW Mercedes. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Auch gegen Halter des PKW wurde eine Strafanzeige wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Am Samstag dem 07.03.2020 gegen 01:50 Uhr wurde in der Siedlung Thomas Müntzer in Bischofferode der Fahrer eine PKW Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ie Weiterfahrt untersagt.

Am Freitag dem 06.03.2020 gegen 23:17 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Volvo die Wilhelmstraße in Heiligenstadt aus Richtung Marktplatz kommend. Bei Rechtsabbiegen verlor er, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf den nassen Kopfsteinpflaster die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer verließ zunächst pflichtwidrig die Unfallstelle. Allerdings wurde der Unfall durch einen Zeugen bemerkt. Später meldete sich auch der Verursacher bei der Polizei. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 1600,-EUR.

