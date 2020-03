Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrfaches Niesen führt zu Unfall

Hesserode (ots)

Eine Autofahrerin war am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, auf der Straße aus Hesserode in Richtung Nordhausen unterwegs. Da sie laut eigenen Aussagen mehrfach niesen musste, kam sie mit ihrem Pkw von der Straße auf das unbefestigte Bankett ab. In weiterer Folge verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

