Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Kupferfallrohre gestohlen

Artern (ots)

Im Kyffhäuserkreis stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch, 4. März, und Donnerstag, 5. März, erneut Kupferfallrohre. Diesmal erbeuteten der oder die Täter zwei Fallrohre von der Rückseite eines Bürogebäudes in der Schlossstraße. Bereits in den Ortschaften Oldisleben, Donndorf und Hauterode kam es zum Diebstahl solcher Fallrohre. (siehe Pressemeldung vom 05.03.2020) Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der 03466/3610 zu melden.

