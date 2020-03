Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer von Pkw erfasst

Nordhausen (ots)

Ein 53-jähriger Peugeot-Fahrer beabsichtigte am Donnerstag, gegen 14 Uhr, von der Leimbacher Straße in die Eichendorffstraße abzubiegen. Dabei erfasste er einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, der auf dem Radweg der Leimbacher Straße unterwegs war. Der 50 Jahre alte Radler stürzte, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Mit leichten Verletzungen dagegen endete ein Unfall für einen Radfahrer am Donnerstag, gegen 16.35 Uhr, in der Arnoldstraße. Aufgrund von Rückstau beabsichtigte ein BMW-Fahrer, vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei erfasste er einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Radfahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell