Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Containeraufbruch gestellt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr, gelang es Polizisten, einen Mann auf frischer Tat zu stellen. Er machte sich gerade an einem Container im Uthleber Weg zu schaffen und versuchte, diesen aufzubrechen. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In der Nacht zu Mittwoch, 4. März, wurde der Container eines Baumarktes in der Halleschen Straße gewaltsam geöffnet. Im Uthleber Weg brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 5. März, vier Container auf. Gestohlen wurde in beiden Fällen nichts (siehe Pressemeldungen vom 04.03.2020 und 05.03.2020) Ob der 34-jährige Nordhäuser auch für diese Taten verantwortlich ist, muss nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.

