Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Container eines Einrichtungsmarktes aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam vier Container eines Einrichtungsmarktes im Uthleber Weg. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Täter nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden. Erst in der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte den Container eines Baumarktes in der Halleschen Straße, sowie ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug aufgebrochen. (siehe Pressemeldung vom 04.03.2020) Auch hierzu sucht die Polizei weiter Zeugen.

