Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Parkplatzunfall

Leinefelde (ots)

Der 28 Jahre alte Fahrer eines Audi befuhr am Mittwoch, kurz vor 19 Uhr, den Parkplatz eines Supermarktes in der Herderstraße. Im Bereich einer Kreuzung kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 18-Jährigen. Beide Autofahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

