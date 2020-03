Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferfallrohre gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Oldisleben (ots)

Zwischen Montag, 24. Februar, und Montag, 2. März, hatten es bislang Unbekannte in mehreren Ortschaften im Kyffhäuserkreis auf Kupferfallrohe abgesehen. In Oldisleben wurde eine Firma von dem oder den Dieben heimgesucht. Dort erbeuteten sie etwa zehn Meter Kupferfallrohr eines Firmengebäudes im Gewerbegebiet. In Hauterode schlugen sie in der Hauptstraße zu. Dort stahlen sie mehrere Meter Fallrohr, sowie mehrere Dachrinnenbögen einer Kirche. Auch die Alte Dorfkirche in Donndorf in der Pfarrgasse blieb nicht unverschont. Dort wurden ebenfalls mehrere Meter Fallrohr entwendet. Insgesamt beläuft sich der Beuteschaden auf mehr als 1500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachtet haben. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat bemerkt, wie sich Personen möglicherweise an Dachrinnen oder Fallrohren von Gebäuden zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

