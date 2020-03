Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Klettenberg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, 27. Februar, in Klettenberg ereignete, sucht die Nordhäuser Polizei Zeugen. Eine Autofahrerin befuhr, kurz vor 7 Uhr, die Klettenberger Hauptstraße in Richtung der Bundesstraße 243. Im Bereich einer verengten Kurve, auf Höhe Liebenröder Straße, kam ihr ein Lkw entgegen. Die Seat-Fahrerin musste nach rechts in den abschüssigen Straßengraben ausweichen, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Dabei wurde ihr Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Lkw oder dessen Fahrer geben? In der Nähe des Unfallortes sollen sich ein Linienbus und ein weiterer Pkw befunden haben. Da die Insassen als wichtige Zeugen in Betracht kommen, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

